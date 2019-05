Multe per eccesso di velocità ad Agropoli, accolti i primi ricorsi

Multe per eccesso di velocità, la Prefettura accoglie i primi ricorsi di cittadini di Agropoli, che avevano presentato opposizione a quanto riscontrato dagli autovelox posti sulla Cilentana, tra gli svincoli di Agropoli Nord e Agropoli Sud. La segnaletica - secondo quanto contestato - risulterebbe inadeguata, con problemi di taratura.

I ricorsi

A darne notizia in un video è l’avvocato Giuseppe Russo, per l’associazione Noi Consumatori che più volte ha denunciato possibili irregolarità dell’autovelox posizionato sulla Cilentana. “Abbiamo vinto i ricorsi contro l’autovelox di Agropoli - dice il legale - ancora una volta abbiamo fatto invalidare le multe relative a quel vergognoso apparecchio. Questa volta i ricorsi non sono stati archiviati e questa mattina mi sono arrivate le prime ordinanze della Prefettura”. E ancora: “Queste ordinanze si riferiscono a ricorsi dell’8 aprile, ce ne saranno altri e abbiamo anche altre discussioni da fare nei prossimi giorni”. Il problema sarebbe infatti relativo non solo alla taratura, ma anche alla segnaletica.