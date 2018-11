Agropoli, inizia la rimozione delle erbe infestanti dalle pareti del castello

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di manutenzione conservativa presso il castello angioino aragonese di Agropoli. Gli interventi consistono nel taglio della vegetazione presente sulle pareti esterne dell’antico maniero.

I dettagli

Si tratta di erbe infestanti, che cresciute nel tempo, vanno a rovinare l’estetica della costruzione che domina la città. Gli operai, con l’ausilio di una gru, stanno provvedendo a rimuovere tutta la vegetazione restituendo la giusta dignità al castello che, presto, sarà visibile in tutto il suo splendore. Ulteriori interventi coinvolgeranno anche il percorso per raggiungere i due parcheggi (residenti e non), con la messa in opera di brecciolino, ripristinando le buche sul tratto sterrato ed eliminando le situazioni di disagio presenti, specie durante le giornate piovose. "Siamo all’opera – spiegano il sindaco Adamo Coppola e il consigliere con delega alla Manutenzione, Eleodoro Di Nardo – per abbellire il castello, che lo ricordiamo è di proprietà della città di Agropoli. Gli operai stanno provvedendo a tagliare quella fastidiosa vegetazione che, negli anni, è cresciuta al di sopra delle pareti perimetrali, adombrando un po’ la bellezza del maniero. Con questa opera e con piccoli altri accorgimenti andiamo a rendere ancora più bello uno dei luoghi simbolo della nostra città".