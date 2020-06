Agropoli, il mare riporta sulla spiaggia altre parti della “Cocca” genovese

La mareggiata degli ultimi giorni ha depositato sulla spiaggia del lido “Oasi” ad Agropoli, un altro pezzo di legno della “Cocca” genovese, nave affondata nel 1491 nella zona di mare tra la Licina ed il Fortino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il racconto

A pubblicare le immagini è lo storico Ernesto Apicella sulla sua pagina Facebook che racconta: “Probabilmente, in base alla forma e alla lunghezza del reperto ritrovato, si tratta di un Madiere della nave. Altri ritrovamenti sulla spiaggia della zona “Lido Azzurro” sono avvenuti negli anni passati e documentati regolarmente dagli articoli di Infocilento. E' facile ritenere che oramai la chiglia del relitto, ritrovato nel 2000, sia irrecuperabile. Nel 2016 era stata creata una gabbia di pietre per bloccare lo sfaldamento del relitto, ma non è servita. Ho subito allertato il Comandante della Polizia Municipale di Agropoli, Carmine Di Biasi, che tramite Agropoli Servizi, farà recuperare il reperto storico, per depositarlo nell'Antiquarium di Agropoli”.