Corsa da Agropoli a Salerno per salvare un baby pipistrello: la storia

Commuovente, quanto accaduto nel salernitano e che ha visto protagonista un baby pipistrello. A raccontarlo su Facebook, alcuni animalisti. Conquistati innumerevoli like.

Ieri una ragazza di Agropoli mi ha contattato perché ha trovato un Pipistrello sul terreno, sotto la pioggia. L'ha preso e messo in una scatola con una bottiglia d'acqua calda, avvolta in un panno. E fin qui siamo nella media dei "volontari" che almeno recuperano "chi" segnalano. Quando poi le ho chiesto se potesse portarlo a Salerno, aspettandomi risposte tipo:"non ho l'auto, lavoro" ecc ecc. (Risposte tipiche che mi portano già a pensare a chi rompere le scatole per una staffetta), risponde: "Che problemi ci sono? Vengo col treno" e così ha fatto. Per lei si tratta di perdere qualche ora, per il Pipistrello si tratta di avere un'altra chance.