Agropoli al "Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze" a Lugano

Prenderà il via domani il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, a Lugano, che chiuderà il prossimo 4 novembre. La città di Agropoli sarà presente per promuovere le sue bellezze.

L’evento

Si tratta di una grande manifestazione turistica della Svizzera italiana, inserita nel circuito delle più importanti fiere europee del settore. Punto di incontro di oltre 11mila famiglie svizzere di lingua italiana e tedesca, istituzioni, esperti del settore, decision maker, buyer, televisioni e stampa specializzata. Agropoli sarà in mostra insieme alle più belle località e le migliori strutture ricettive dei cinque continenti, i tour operator internazionali e tutte le variegate tipologie di turismo. Soddisfatto il sindaco Adamo Coppola: “Dopo la fiera del turismo di Rimini – afferma il sindaco del Comune di Agropoli, Adamo Coppola – la nostra città sarà presente da domani anche a Lugano, al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze. Un’altra opportunità per farci conoscere, promuovere le potenzialità della nostra bella città e allacciare rapporti di collaborazione. Il tutto per far accrescere i flussi turistici in special modo nei periodi di bassa stagione”.