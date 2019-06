Scippa l’iPhone ad una ragazzina, Donato Marotta insegue il ladro e glielo restituisce

Momenti di tensione, domenica sera, ad Agropoli, dove una ragazzina ha subito lo scippo del suo smartphone (iPhone xs) da parte di un tossicodipendente del posto. Quest’ultimo, mentre la giovane passeggiava, gliel’ha strappato di mano fuggendo di corsa.

L'inseguimento

Il suo pianto disperato ha attirato l'attenzione di Donato Marotta, noto atleta, campione di corsa e calciatore, molto popolare in città per le sue indimenticabili vittorie sportive ma anche per essere un bravissimo ragazzo. Donato ha chiesto alla ragazzina cosa fosse successo e subito ha capito chi era stato l'autore dello scippo. Immediatamente si è recato sotto casa dell’uomo e, fortunatamente, l'ha trovato proprio lì riuscendosi a farsi consegnare l'iPhone che poi ha prontamente restituito alla legittima proprietaria.

Il racconto

A raccontare l’episodio, sulla sua pagina Facebook, è un’amica dell’atleta, Roberta Oricchio: “Non solo coraggioso, ma soprattutto onesto, galantuomo e con un cuore gigantesco, questo è Donato, un ragazzo agropolese che col suo gesto esemplare ed encomiabile oggi ha onorato tutta la nostra città, rendendosi un vero eroe nella vita. È stato fraternamente solidale con la ragazzina e l'ha aiutata senza interesse: non credo che altri avrebbero fatto lo stesso, probabilmente nessuno l'avrebbe fatto, ma lui è Donato Marotta ed è l'orgoglio di tutta Agropoli. È un ragazzo che lavora sodo sotto il sole senza mai nemmeno lamentarsi, merita tutto il bene del mondo anche se questo mondo non gli ha mai offerto una possibilità. Quando c'è Donato in giro la città ha un angelo custode che la protegge ed un amico che ti regala un sorriso. Donato è un raggio di sole, è uno dei miei amici più cari, lo considero un fratellino minore e come una sorella sono tanto orogoliosa di lui”.