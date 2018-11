Scippano una donna, poi fanno un incidente con l'auto: arrestati due giovani

Paura, questa mattina, in località Mattine ad Agropoli, dove una donna è stata scippata nei pressi di un supermercato.

L'inseguimento

Secondo una prima ricostruzione, due giovani di Eboli hanno aspettato che la malcapitata uscisse dall’esercizio commerciale. Poi uno di loro si è avvicinato per sottrarle la borsa. E così, in pochi secondi, sono fuggiti a bordo di un’auto verso il lungomare. Nella fuga, però, la loro Fiat 500 si è scontrata con una Hyndai Santa Fè schiantandosi, successivamente, anche contro un muro. I due malviventi sono rimasti feriti insieme ad un’altra persona. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che li hanno trasportati in ospedale. Le loro condizioni di salute non sono gravi. Per loro, alla luce di quanto accaduto, sono scattate le manette.