Troppo freddo nelle classi, ad Agropoli studenti scioperano dalle lezioni

Freddo nelle aule, gli studenti disertano la giornata di lezione. E' accaduto questa mattina, al liceo "Alfonso Gatto". La decisione di non entrare in classe e partecipare alle lezioni è stata presa dopo un controllo di alcuni rappresentanti degli studenti, che sono entrati nelle classi per verificare a che livello fosse la temperatura ambientale. Insieme alla dirigente, pare che le aule raggiungessero almeno i 10 gradi.

I precedenti

Nei giorni precedenti, la stessa circostanza era stata già segnalata ai vertici scolastici, con alcuni studenti a lamentare il freddo durante le lezioni. Il problema è ovviamente legato agli impianti di riscaldamento, non ancora attivi del tutto per riscaldare le aule dell'istituto. Non è escluso un nuovo sciopero, per la giornata di domani, da parte degli studenti, se la situazione dovesse ripresentarsi.