Agropoli, via libera del Tar: sarà realizzata l'isola ecologica

La sezione di Salerno del Tar Campania non concede la sospensiva ai cinque ricorrenti che avevano presentato ricorso rispetto all’iniziativa del Comune di Agropoli di realizzare un’isola ecologica in località Malagenia.

La sentenza

Il giudice del tribunale amministrativo non ha ritenuto sussistenti le motivazioni presentate dal legale dei ricorrenti. Questi aveva sollevato la presunta illegittimità del provvedimento dal punto di vista urbanistico in quanto non conforme allo strumento urbanistico adottato; quindi il pericolo di tipo ambientale, per la presenza di una condotta Asis che transita sotto il terreno dell’area oggetto di intervento. Il giudice, con apposita ordinanza, emanata nella giornata di ieri, ha rigettato le richieste della controparte, ritenendo il progetto dell’Ente sostenibile urbanisticamente e insussistenti i pregiudizi di tipo ambientale di sicurezza sollevati.

Il commento del sindaco Adamo Coppola: