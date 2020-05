Agropoli, blitz dei carabinieri: scoperto "scasso" abusivo

I carabinieri hanno scoperto una sorta di autodemolizioni abusivo in località Moio, lungo Via del Piaggese ad Agropoli. I militari dell’Arma - riporta Stiletv - hanno riscontrato un abbandono incontrollato di rifiuti eterogenei, all’interno di una proprietà privata, con numerosi veicoli e motoveicoli, ma anche diversi componenti di motore, un gruppo elettrogeno e materiali ferrosi di vario genere, accertando un pericolo ambientale concreto e potenzialmente nocivo per l’inquinamento del sottosuolo, delle acque superficiali e dell’atmosfera.

L'ordinanza

Per questo il sindaco Adamo Coppola, con apposita ordinanza, ha disposto lo sgombero dell’area nel rispetto delle vigenti norme di smaltimento, ma anche il ripristino delle idonee condizioni igienico-sanitarie attraverso la bonifica del lotto, incaricando la polizia municipale di vigilare al riguardo. I proprietari, già sanzionati amministrativamente dai carabinieri per violazione del Testo Unico in materia di rifiuti, avranno ora 60 giorni di tempo per ricorrere al Tar contro l’ordinanza.