Agropoli, sequestrata una discarica con rifiuti pericolosi

Un’area di 1500 metri quadrati, situata in località Moio ad Agropoli, è stata sequestrata dagli agenti della polizia locale per la presenza di rifiuti speciali e pericolosi come lastre di amianto e materiale edile. Si tratta di un suolo privato accessibile a tutti. Per questo i caschi bianchi hanno sporto denuncia contro ignoti per violazioni delle norme a tutela dell’ambiente.Le indagini sono in corso.