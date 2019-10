Agropoli, scoperto immobile abusivo: denunciato il titolare

Gli agenti della Polizia Locale di Agropoli hanno sequestro un immobile abusivo di circa 300 metri quadrati, posto su tre livelli, situato in località Stazione di Ogliastro, in unazona sottoposta a tutela paesaggistica e vincolo idrogeologico. L’abuso è stato commesso da un 70enne, residente nel comune di Capaccio Paestum, che è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

Il blitz

I caschi bianchi (il capitano Sergio Cauceglia e il maresciallo Filomena Immerso, coordinati dal comandante maggiore Carmine di Biasi) hanno posto sotto sequestro le opere in corso di realizzazione e non ultimate, denunciando anche all’Autorità giudiziaria le altre strutture abusive, già realizzate da tempo ossia ultimate e abitate da un nucleo familiare, collegato da un rapporto di parentela con il 70enne. Nelle prossime ore verrà emesso l’ordinanza di demolizione da parte del responsabile dell’Ufficio Assetto e Utilizzazione del territorio del Comune. Trattandosi di un’ area sottoposta al vincolo paesaggistico, difficilmente potrà essere ottenuta una sanatoria urbanistica dei volumi abusivamente realizzati. All’esito di eventuali istanze difensive e quant’altro gli interessati dovessero proporre a sostegno delle proprie ragioni, in caso di diniego di sanatoria, le strutture realizzate potrebbero essere acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di Agropoli. “L’Amministrazione comunale – si legge in una nota - è fortemente sensibile alla tutela del territorio, per cui questo tipo di attività è incentivata da specifiche direttive del sindaco Adamo Coppola”.