Frode fiscale e riciclaggio, sequestrata villa ad Agropoli: denunciata una coppia

La Guardia di Finanza di Salerno, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, ha sequestrato una villa situata nella zona panoramica di Agropoli ed acquistata da una cilentana e dal proprio compagno riciclando i profitti ricavati da una vasta frode fiscale messa in atto tra Napoli e Agropoli.

L’operazione

Le Fiamme Gialle hanno scoperto che un noto pregiudicato napoletano agiva come amministratore occulto di una società coinvolta in un vasto giro di fatture false, i cui proventi sono stati trasferiti sui propri conti a titolo di compensi in realtà fittizi. La compagna dell’uomo, un’agropolese gravata da numerosi precedenti penali, è risultata beneficiaria, su una propria carta prepagata, di numerosi bonifici per stipendi relativi a un presunto rapporto di lavoro dipendente con un’altra impresa napoletana, anch’essa coinvolta nella stessa frode.

Una volta scoperta la coppia di pregiudicati non ha avuto scrupoli di coinvolgere nell’operazione anche la figlia di 10 anni, intestandole la villa ora sequestrata, pensando così di poterla sottrarre alle “maglie” della giustizia. Le persone coinvolte sono state denunciate per i reati di riciclaggio e frode fiscale ed il Tribunale ha già convalidato il sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Agropoli.