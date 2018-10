Agropoli, al via il servizio di mensa nelle scuole comunali

Prenderà il via lunedì 22 ottobre il servizio mensa nelle scuole comunali di Agropoli. Il sindaco Adamo Coppola, viste le lungaggini burocratiche legate alla procedura di gara per l’affidamento triennale del servizio di refezione scolastica, che ha visto anche un ricorso da parte di una delle ditte partecipanti, ha chiesto all’ufficio competente di procedere con una proroga tecnica del servizio al precedente affidatario. Questo permetterà di far partire il servizio, molto atteso dalle famiglie, nell’immediato, in attesa che si definisca la situazione relativa alla gara.

Il commento

Il primo cittadino spiega: “Dopo aver risolto la questione relativa al trasferimento temporaneo degli alunni della scuola “Scudiero” di via Verga alla nuova ala dell’edificio che ospita la scuola “Landolfi” di Piazza della Repubblica ho fatto mie le istanze dei cittadini ed ho provveduto a far disporre una proroga tecnica per far partire subito il servizio mensa scolastica, in attesa che si sblocchi la situazione relativa alla gara di appalto triennale. Nonostante siamo partiti per tempo purtroppo la procedura di gara relativa alla mensa scolastica ha subìto dei rallentamenti e in ultimo abbiamo appreso anche di un ricorso presentato da una delle ditte partecipanti. Non essendo possibile definire i tempi di risoluzione di tale situazione, è stata operata una proroga a favore della ditta uscente, in modo da attivare, già a partire da lunedì 22 ottobre, il servizio mensa. Nell’attesa che si arrivi, speriamo nel più breve tempo possibile, ad una risoluzione della questione che si è venuta a creare relativamente alla gara attiva presso l’Unione Comuni Alto Cilento, quale centrale unica di committenza”.