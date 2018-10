Agropoli, Coppola al cantiere di via Alighieri: “I lavori termineranno in anticipo”

Il sindaco del Comune di Agropoli, Adamo Coppola, ha svolto questa mattina un sopralluogo sul cantiere in essere in via Dante Alighieri. “Gli interventi sono a buon punto – afferma il primo cittadino - e si concluderanno con anticipo rispetto ai venti giorni previsti inizialmente (con molta probabilità a metà della prossima settimana)”.

I disagi

La strada è chiusa al traffico veicolare (tratto Caldo Casa2 – rotatoria località Madonna del Carmine esclusa) dallo scorso 8 ottobre, per compiere lavori alle opere fognarie, per prevenire allagamenti, in caso di pioggia. La chiusura completa al traffico veicolare si è resa necessaria in quanto la zona di cantiere si trova in un punto molto delicato, in prossimità della centrale Enel, con relativa diramazione dei cavi dell’alta tensione verso i diversi punti della città. Non poche le difficoltà incontrate dagli operai nelle operazioni di scavo e messa in opera delle tubature, vista la presenza di altri sottoservizi. In ogni caso, complice anche il bel tempo, si procede speditamente al fine di ultimare il prima possibile, al fine di riaprire l’arteria e ripristinare il traffico veicolare nella zona.