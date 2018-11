Agropoli: spento il varco elettronico di via Gioia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ stato disattivato il varco elettronico della ZTL di via Flavio Gioia, ad Agropoli. Si tratta di una operazione sperimentale voluta dal sindaco Adamo Coppola, in accordo con i commercianti dell’area. «Il varco di via Flavio Gioia – afferma il primo cittadino - resterà non attivo in maniera costante fino a fine novembre.

Considerato il periodo, non riscontriamo l’esigenza di tenere accesa la telecamera. Teniamo, in ogni caso, monitorata la situazione per comprendere come regolarci per il prosieguo. Tale sperimentazione – conclude - ci darà modo di valutare se attivarla solo nei fine settimana oppure solo in caso di particolari condizioni, oltre ovviamente al periodo estivo». Nell’immediato, la telecamera verrà riaccesa in occasione degli eventi natalizi in programma che porteranno certamente un volume di persone maggiore che affolleranno le vie cittadine, compresa via Mazzini e Piazza delle Mercanzie. Questo renderà necessario il controllo degli ingressi per impedire accessi incontrollati di veicoli che potrebbero creare pericolo e minacciare la tranquillità dei pedoni.