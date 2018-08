Nuovo blitz “Spiagge sicure” sugli arenili di Agropoli: raffica di sequestri

Ancora un blitz, nel pomeriggio di ieri, ad Agropoli, nell’ambito del progetto “Spiagge sicure”.

I controlli

La Polizia Municipale, diretta dal comandante Maurizio Crispino, in collaborazione con i Carabinieri, diretta dal capitano Francesco Manna, hanno posto sotto sequestro merce di diversa tipologia, che veniva venduta sugli arenili cittadini agropolesi da extracomunitari. A prescindere dal possesso delle autorizzazioni alla vendita in maniera ambulante vige il divieto di vendere qualsivoglia tipologia di merce su territorio demaniale. Dal Comando dei vigili urbani fanno sapere che è decisamente aumentato, dall’inizio della stagione estiva 2018, il numero di verbali elevati per il mancato rispetto del Codice della Strada. Inoltre, stanno avendo il risultato sperato i varchi elettronici installati in alcune Zone a traffico limitato. In particolare, per il varco di via Flavio Gioia, dove gli accessi sono controllati dalle ore 20 alle ore 6.00, la telecamera assolve appieno il compito di controllo degli accessi che era prima affidato al vigile urbano.