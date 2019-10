Agropoli, rubata la salma di Pasquale Picariello: familiari sotto choc

Choc ad Agropoli, dove, la scorsa notte, è stata trafugata la salma di Pasquale Picariello, 19 anni, deceduto nel 2006 a causa di un incidente stradale verificatosi tra Agropoli e Capaccio.

Il dramma

A fare l’amara scoperta, questa mattina, i custodi del cimitero che, dopo aver informato gli uffici competenti, hanno allertato i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione i ladri avrebbero prima forzato il cancello, poi attraverso delle scale si sono introdotti nella tomba per rubare la salma. Poi sarebbero fuggiti con un’automobile facendo perdere le loro tracce. I familiari di Picariello sono sotto choc per l’accaduto. I militari dell’Arma non escludono alcuna pista.