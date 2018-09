Agropoli, gli uffici dell'Inps si trasferiscono in via De Gasperi

Gli uffici dell’Agenzia Inps di Agropoli si trasferiranno dai locali di Via R. Antonicelli 1 a quelli siti in Via A. De Gasperi 84, nelle adiacenze della stazione ferroviaria. La nuova sede di via De Gasperi 84, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, sarà operativa a partire da lunedì 10 settembre.

L’annuncio

A comunicarlo è direttamente il sindaco Adamo Coppola: “Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel conseguire obiettivi di risparmio della spesa e nel quadro generale di riassetto degli uffici territoriali, alcuni mesi fa, aveva programmato la chiusura dell’ufficio territoriale Inps di Agropoli, per accorparlo a quello di Eboli. Tale chiusura - sottolinea - avrebbe comportato notevoli difficoltà alla popolazione residente e non solo, che quotidianamente si servono degli uffici. Per questo motivo, ci siamo prontamente attivati e, al fine di scongiurare la chiusura, abbiamo reperito una nuova sede, più piccola della precedente, in una zona ben servita e collegata, munita di parcheggio, della quale l’Ente si accollerà le spese di fitto. Come già avviene per altri uffici, come l’Agenzia delle Entrate e l'ufficio del Giudice di Pace. Tutto - conclude Coppola- al fine di evitare difficoltà alla popolazione, che avrebbe dovuto incorrere in disagi notevoli per raggiungere la sede Inps di Eboli, con la quale era previsto l'accorpamento”.