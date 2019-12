Agropoli, trovati escavatore e attrezzi rubati in strada: si indaga

Un escavatore e alcuni attrezzi utilizzati nei cantieri sono stati rinvenuti, in località Moio, ad Agropoli. Potrebbe trattarsi del materiale rubato, lo scorso mese di giugno, dall’Asis, la società che si occupa della gestione del servizio idrico in città. Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo averli sequestrati, hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all’origine delle attrezzature.