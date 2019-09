Colta da infarto ad Agropoli, turista trasferita in elisoccorso al Ruggi

Una turista svizzera è ricoverata all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno in gravi condizioni. La donna di 45 anni si è presentata alle 12 di ieri presso il presidio sanitario di Agropoli in arresto cardiaco.

Il ricovero

I sanitari del 118 l’hanno subito presa in cura applicandole il massaggio cardiaco per diversi minuti. Poi l’hanno intubata e stabilizzata fino all’arrivo dell’elisoccorso che l’ha trasportata all’ospedale del capoluogo dov’è tuttora ricoverata in prognosi riservata.