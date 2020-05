Agropoli, si ferisce con il decespugliatore: uomo finisce in ospedale

Tanta paura, questo pomeriggio, ad Agropoli. Un uomo di 40 anni si è ferito con il decespugliatore ed è stato soccorso dall'ambulanza rianimativa.

I dettagli

L’incidente si è verificato in località Fuonti. Le cause non sono ancora chiare: stava utilizzando un decespugliatore quando, a causa di un guasto, la lama si è staccata e lo ha colpito ad una gamba. E' stato soccorso dai sanitari della Croce Bianca, trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.