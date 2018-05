Uomo passeggia nudo in strada ad Agropoli: incredulità tra i passanti

Incredulità, questa mattina, ad Agropoli, dove un cinquantenne è stato avvistato completamente nudo in Corso Garibaldi. Intorno alle 8 alcuni passanti e residenti lo hanno visto prima in via Risorgimento e poi sul Corso. L’episodio è stato segnalato alla polizia municipale. Non sarebbe la prima volta che l'uomo assumerebbe atteggiamento del genere.