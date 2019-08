Vandalizzato il palasport "Di Concilio" di Agropoli: è caccia ai balordi

Vandali in azione al “Palasport Andrea Di Concilio” di Agropoli. Ignoti, negli ultimi giorni, si sono introdotti all’interno della nota struttura sportiva cittadina per rovesciare il contenuto degli estintori sulla pavimentazione, danneggiare i bagni e provocare ingenti danni.

L'amarezza

La notizia sta facendo il giro dei social network provocando indignazione da parte di tutta la comunità. Dell’accaduto è stata informata anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola. Si indaga per riuscire a risalire all’identità dei balordi.

La struttura

La struttura, per le sue caratteristiche polivalenti e i suoi circa 1500 posti, viene utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni nei vari settori sportivi, in particolar modo ospita le partite casalinghe della Polisportiva Basket Agropoli, militante in Serie A2.