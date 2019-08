Le telecamere de "La Vita in diretta" arrivano ad Agropoli

La Rai torna nel Cilento in piena estate. Oggi pomeriggio, dalle 17.30 circa, le telecamere de “La Vita in diretta” saranno in Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli. Ospite del programma di Rai 1 sarà, molto probabilmente, il sindaco Adamo Coppola che, nei giorni scorsi, ha emanato un’ordinanza pro decoro che ha portato alla verbalizzazione di una prima multa a carico di un uomo che passeggiava a torso nudo in centro. La notizia ha fatto il giro del web e dei giornali nazionali suscitando anche qualche polemica.