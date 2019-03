Agropoli, volpe ferita e in stato di shock salvata dai volontari

Corsa contro il tempo, ad Agropoli, per salvare una volpe. Ieri l’animale è stato trovato ferito e in stato di shock da alcuni volontari che hanno subito chiamato i soccorsi. Molto probabilmente è stato investito da un’automobile.

Il salvataggio

Per questo, grazie ad un staffetta tra volontari, è stato trasportato al Centro per il Recupero degli Animali Selvatici di Napoli, dov’è attualmente sottoposto alle cure dei veterinari. “Quando si trova un animale selvatico ferito o morto – fanno sapere dall’Ivet Medici Veterinari - bisogna allertare subito le forze di polizia, che a loro volta in collaborazione con i servizi Veterinari dell’asl provvederanno a portarlo al Cras di competenza”.