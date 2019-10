Aiga Salerno, gli auguri al neo presidente De Angelis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Aiga Salerno festeggia con il nuovo Presidente Antonio De Angelis la sua elezione per ecclamazione e la rinnovata unità nazionale dell'Associazione, via maestra per garantire un lavoro proficuo per la giovane avvocatura.

All'amico e Collega Antonio - dichiara il pres. di Salerno avv Anna Allegro-e a tutti i membri della futura Giunta l'augurio di operare affinché l'azione di Aiga sia sempre più partecipe alla costruzione del futuro del nostro sistema Giustizia, esprimendo il sentire dei giovani Colleghi che vivono, lontani dai tavoli decisionali, le maggiori difficoltà della nostra professione in questo delicato passaggio storico.