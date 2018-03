Al palazzetto Acquamare Sport ginnastica Salerno presenta le nuove squadre con Igor Cassina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà giovedì 1 marzo alle ore 11,00 presso la Sala congressi del Palazzetto Acquamare Sport in via Generale Clark 103 a Salerno la conferenza stampa di presentazione delle nuove squadre di Ginnastica Salerno maschile e femminile che quest’anno gareggeranno rispettivamente in Serie A e Serie B. A Nicola Bartolini, Salvatore Maresca,Gianmarco Di Cerbo, Tommaso De Vecchis e Valerio Darino si aggiunge Filip Ude ginnasta croato vincitore della medaglia d'argento nella specialità cavallo a Pechino 2008 e il salernitano Simone Stanzione, allenati dai coach Serguei Oudalov e Valerij Sosnin. Contestualmente verranno presentate le squadre dei ginnasti di serie C e D per la maschile e per femminile la squadra di serie B composta da Emily Armi, Rebecca Dotti, Ilaria Tini, Andreanoemi Toscano, Daniela Pieretti, Giulia Paglia, Jasmine Margarella, Jasmine Margarella, Alessia Noschese oltre alla serie C e D allenate dal tecnico Massimo Gallina. Alla conferenza parteciperà anche Igor Cassina, ex ginnasta italiano e campione olimpico nella specialità della sbarra che durante la conferenza stampa presenterà il suo libro “Il ginnasta venuto dallo spazio”. “ Ci aspetta un anno molto impegnativo, con nuove sfide e nuovi traguardi da raggiungere – dichiara Juliana Sulce Presidente di Ginnastica Salerno – abbiamo investito in nuovi talenti e sono sicura che arriveranno risultati importanti.”