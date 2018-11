Al Suscettibile Pizza&cucina vdl 4 pizze, 4 birre, 2 pizzaioli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Antonio Morinelli, chef patron del Suscettibile Pioppi, raddoppia insieme a due soci ed inaugura nel 2017 Suscettibile Pizza&Cucina VDL. Cucina tradizionale, proposte di gusto e soprattutto Pizza di qualità con un impasto altamente digeribile.

Venerdì 30 Novembre 2019, all’insegna della convivialità e della creazione di nuove reti e sinergie positive, è stata organizzata una serata in collaborazione di due maestri pizzaioli: Alfonso Saviello e Tommaso Lastra.

Per l’evento sono previste 4 differenti pizze con impasto diretto con farine Molini Pizzuti – tradizione dal 1953. In abbinamento ci saranno 4 differenti tipi di birre artigianali del Birrificio Valsugana.



è gradita prenotazione

+39 342 1251698