Al via la campagna Oltre il pregiudizio – vivere il pregiudizio, conoscerlo, per andare oltre

Al via la Campagna Oltre il Pregiudizio dal titolo, “Vivere il pregiudizio, conoscerlo, per andare oltre”, promossa dall’Associazione OiP! Inizio 10 ottobre 2019, termine il 20 dicembre 2019. Il 10 ottobre, alle ore 11, a Roma presso Enciclopedia Treccani – Sala IGEA – Piazza dell’Enciclopedia Italiana n. 4, Giornata internazionale della salute mentale, ricordata con il Coro Integrato Alchimia DSM Frascati, in occasione dell’avvio della campagna sarà presentato il volume “Oltre il Pregiudizio” ed. Progetto Cultura, presso l’Enciclopedia TRECCANI . Le successive iniziative si svolgeranno dal mese di ottobre a fine novembre nel salone di Rappresentanza del Nuovo Regina Margherita, col patrocinio del 1° Municipio, nel centro storico di Roma; In particolare nel mese di novembre si terrà un incontro formativo dedicato a giornalisti e cronisti. Da fine novembre a dicembre gli eventi si terranno nelle periferie di Ostia, Tor Bella Monaca, Tor Pignattara e Corviale. Il 10 dicembre 2019, Giornata Mondiale dei Diritti Umani, si concluderà la Campagna oltre il Pregiudizio, con un evento finale, in un teatro di periferia. Sono in preparazione eventi seminariali, culturali, mostre, cinema, concerti, organizzati lungo la Campagna OiP. In particolare sono previste la rassegna video nazionale Incontra il Corto ed il cartellone del Teatro Porta Portese, sponsorizzato da Oltre il Pregiudizio, che da settembre a giugno 2020 presenta la rassegna teatrale CIVILMENTE. Associazione Oltre il pregiudizio #OltreilPregiudizio