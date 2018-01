Al via la nuova edizione di Out of Bounds

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lunedì 15 Gennaio 2018 alle ore 18,00 presso l’Archivio dell’Architettura Contemporanea a Salerno si terrà la Conferenza Stampa di presentazione del Festival “Out Of Bounds - Drammaturgie fuori confine” Edizione 2018, ideato e diretto da L.A.A.V. Officina Teatrale. Saranno presenti Giovanni Savastano, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, e il prof. Vincenzo Del Gaudio dell’Università degli Studi di Salerno. A seguire replica straordinaria di “www | WhiteWereWolf” lo spettacolo di The LAAVers Premio miglior performance teatrale festival Linea d’Ombra contest 2017. Lunedì 15 Gennaio 2018 alle ore 18,00 presso l’Archivio dell’Architettura Contemporanea a Salerno ci sarà la presentazione del programma del Festival “Out Of Bounds - Drammaturgie fuori confine” nato da un’idea di L.A.A.V. Officina Teatrale e giunto alla sua IV Edizione. Saranno presenti Giovanni Savastano, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, e il prof. Vincenzo Del Gaudio dell’Università degli Studi di Salerno che interverrà su “Ellittica autopoietica: teatro e società nell’orizzonte contemporaneo”. Al termine della Conferenza Stampa si terrà una replica straordinaria dello spettacolo “www | WhiteWereWolf” già vincitore del Premio miglior performance teatrale festival Linea d’Ombra contest 2017. La performance è a cura di “The LAAVers” compagnia salernitana under 35 con la drammaturgia di Valerio Elia e Marina Napoli e la regia di Valerio Elia. INGRESSO LIBERO (prenotazione obbligatoria). È particolarmente gradita la presenza della stampa Gli ospiti saranno accolti da un aperitivo di benvenuto. L.A.A.V. Officina Teatrale via Sant'Alferio 10/12 - 84125 Salerno - Italia ph. 346 59 06 033 - 377 99 69 033 mail to (amministrazione) licia.amarante@alice.it (stampa e comunicazione) ufficiostampa.laav@gmail.com official web site www.laavofficinateatrale.com

