Incidente sulla Cilentana, la salma di Gisella torna ad Albanella

Tornerà oggi pomeriggio, ad Albanella, la salma di Gisella Cerruti, la ragazza di soli 17 anni, deceduta a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto, nella notte tra il 26 e 27 ottobre, sulla Cilentana, in cui perse la vita anche Francesco Farro.

Il lutto

Nelle prossime ore il corpo dell’adolescente lascerà l’ospedale “Cardarelli” per essere condotta all’interno della chiesa “San Gennaro” situata in località Matinella, dove sarà allestita la camera ardente dalle ore 16 alle 21. Le esequie saranno celebrate nelle giornata di domani ma in forma privata. Il sindaco Enzo Biagini ha proclamato il lutto cittadino.