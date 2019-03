Albanella, cane rischia di annegare in un canale: salvo

Paura, oggi, in località Matinella ad Albanella, dove un cane, razza Corso, è precipitato in un canale rischiando di morire affogato. Non riusciva, infatti, più a risalire gli argini.

Il salvataggio

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, a metterlo in salvo. Successivamente è stato sottoposto alle cure del veterinario. Sono in corso le indagini per risalire al proprietario.