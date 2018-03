Albanella, sindaco e assessore rinunciano all'indennità per aiutare il canile

Un gesto nobile per gli amici a 4 zampe, ad Albanella. L’indennità di carica del sindaco Renato Josca e dell’assessore Maria Sofia Gorrasi, infatti, sono state destinate al finanziamento a favore del canile sanitario “Totò”.

La scelta

Il primo cittadino di albanella ha rinunciato anche per il 2018 al compenso spettante per la carica di sindaco, devolvendolo a favore del canile per incentivare e sostenere l’attività di ricovero, sostentamento e cura degli animali abbandonati. La stessa volontà, relativa all’indennità per i primi tre mesi del 2018, è stata espressa dall’assessore Gorrasi.