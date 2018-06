Si nasconde sotto al letto e mette in fuga una banda di ladri

Come in un film, trova i ladri in casa e lui si nasconde sotto il letto per chiedere aiuto. E' accaduto nella frazione di Casalnuovo, ad Albanella. Una banda id ladri aveva fatto irruzione in un appartamento, dopo aver forzato la porta d'ingresso. Un ragazzo, che dormiva nella sua stanza si è accorto dell'intrusione, dopo essere stato svegliato da alcuni rumori, e si è piazzato sotto il letto per avvisare il padre. L'uomo, rientrando, ha trovato i ladri ed è riuscito a metterli in fugra. Sull'episodio indagano i carabinieri.