Albanella, lanciate tre bottiglie molotov nella notte: si indaga

Momenti di paura, la scorsa notte, in località Matinella di Albanella, dove tre bottiglie di vetro contenenti liquido infiammabile, con uno straccio usato come miccia, sono state lanciate, da una persona con il volto coperto, davanti ad un cantiere scolastico, nei pressi dell’istituto alberghiero e vicino ad una casa.

La tensione

Ad accorgersi di ciò che stava per accadere, in Piazza Martiri del Lavoro , è stato un vigilantes, in servizio nella zona, che ha subito allertato i carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all’autore del gesto. Spaventati gli abitanti, molti dei quali, alla vista dei lampeggianti delle auto dei militari dell’Arma, si sono affacciati alle finestre delle loro abitazioni per comprendere cosa fosse accaduto.