Albanella, tensione alla vigilia del voto: squarciate le gomme dell'auto di un assessore

A poche ore dall’apertura dei seggi per il rinnovo del consiglio comunale di Albanella, ignoti hanno squarciato le gomme dell’automobile di Domenico Capozzoli, marito dell’assessore uscente Paola Zunno.

La denuncia

A pubblicare la foto sul suo profilo Facebook è stato lo stesso Capozzoli commentando: “Se godete per così poco.....mi fa piacere per voi...... Siamo tornati ai tempi dei guelfi e ghibellini..... se questo significa fare politica.....aimè siamo messi proprio male......”. Un clima di tensione quello che si respira nel piccolo paese della provincia di Salerno dove, nei giorni scorsi, è stato arrestato il candidato sindaco Pasquale Mirarchi che, comunque, resta in corsa per indossare la fascia tricolore.