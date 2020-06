Guarita dal Covid-19 ma deceduta per un altro male: il dramma di una donna di Albanella

Infetta da Covid-19, ma secondo i figli è morta per un'altra ragione. Questo il destino che ha strappato alla vita una 57enne originaria di Albanella, deceduta lo scorso 27 maggio all'ospedale Villa Donatello - Santa Maria Nuova di Firenze, dove era ricoverata da tempo

La storia

Il decesso della 57enne sarà certamente classificato come morte da Coronavirus, ma da tempo la donna lottava contro un male incurabile. La paziente aveva infatti superato anche il Covid-19, dopo alcuni giorni attaccata alla macchina dell'ossigeno, aveva poi ripreso a respirare in maniera autonoma. Poi un nuovo tampone, che l'aveva registrata nuovamente come positiva. La famiglia - i figli in particolare - avevano spiegato che il genitore si era già aggravato a gennaio, al punto da ritenere necessario un ricovero in ospedale. Da oltre trent'anni, anche se originaria di Albanella, la donna viveva a Montemurlo, in provincia di Prato. La sua professione era quella di cuoca. Una persona buona e generosa, ben voluta da tutti. Tutta la comunità toscana si è stretta intorno alla famiglia per la grave perdita subita.