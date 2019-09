Si taglia la gola con la motosega: 62enne operato d'urgenza ad Eboli

Tragedia sfiorata ad Albanella, dove un 62enne si è tagliato accidentalmente la gola con una motosega per cause in corso di accertamento.

La corsa in ospedale

L’uomo, vista la profondità della ferita, si è recato d’urgenza all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli dov’è stato prontamente soccorso dai medici. Immediata la corsa in sala operatoria per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I medici, fortunatamente, sono riusciti a portare a termine l’operazione. Ma se la motosega avesse reciso la carotide per il 62enne non ci sarebbe stato nulla da fare. Ora il 62enne è ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria.