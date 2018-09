In vacanza a Paestum, non pagano il conto: le foto su fb

Sole, mare, vacanza a Paestum e poi la fuga dall'albergo o la dimenticanza, in base a quanto stabilirà il giudice. Una coppia di turisti ha soggiornato nella città dei templi ma non ha pagato il conto. Adesso, però, ne è a conoscenza... il web.

La reazione

L'albergatore ha deciso di pubblicare sul social network le immagini di una coppia di turisti lombardi che avrebbe dovuto soggiornare fino al 9 agosto e che invece il 5 settembre è andata via facendo perdere le proprie tracce. E' accaduto in un elegante resort in località Laura. Il conto da saldare è di circa 1500 euro.