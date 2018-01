Abbattuti quattro alberi al Parco Arbostella, parla Caramanno: "Inevitabile"

Sono cominciate stamattina al Parco Arbostella le operazioni di abbattimento di quattro alberature a rischio cedimento. Contrassegnati dalla lettera T per distinguerli dagli altri che non presentano difetti gravi, i quattro alberi a grosso fusto sono stati presi in consegna dagli addetti alla manutenzione e dai tecnici del settore comunale Verde Pubblico. Dopo l'ingresso dei bambini nella vicina scuola Montalcini, la zona interessata all'abbattimento (viale Verdi, via Wagner) è stata transennata, in collaborazione con la polizia municipale che ha gestito il traffico veicolare. Gli alberi a rischio sono risultati di classe D, di propensione al cedimento.

Il prossimo intervento

"Siamo dovuti intervenire a malincuore ma era necessario perché i 4 alberi abbattuti, rischio categoria D, sorgevano vicino alle abitazioni e alla scuola - ha spiegato Angelo Caramanno, assessore comunale all'ambiente -. Al Parco Arbostella abbiamo già sfiorato la tragedia tempo fa. La nuova potatura è in programma la prossima settimana a Torrione, in via Ruggi, nei pressi della Scuola Matteo Mari. Anche lí ci hanno segnalato e abbiamo verificato criticità. Il settore verde pubblico è impegnato senza sosta: siamo intervenuti negli ultimi dieci giorni in via Talarico, via De Leo, piazza Alario, all'uscita della tangenziale a Pastena. Gli alberi abbattuti al Parco Arbostella saranno rimpiazzati".









