Vento e danni: pali e alberi abbattuti nel salernitano, tra Petina e Sicignano

Vento e danni, nel salernitano: tra Petina e Sicignano, le folate hanno abbattuto 7 pali della Telecom. Sul posto, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, per mettere in sicurezza la zona. Allertati anche i tecnici addetti alla manutenzione della linea.

I danni

Nel centro abitato di Petina, invece, come riporta Ondanews, il vento ha abbattuto alcuni grossi rami dei pini piantati in un viale pubblico: l’area è stata delimitata. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi. Si raccomanda prudenza.