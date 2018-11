Messa in sicurezza delle alberature, al via la potatura: la mappa dei divieti per le auto

Lunedì 5 novembre, l’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Salerno procederà alle potature di messa in sicurezza delle alberature dimorate in Piazza Sinno, Piazza Naddeo e tratto di via Carmine.

La mappa

Scatterà, dunque, un'ordinanza dirigenziale per il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7.30 del 5 novembre e fino al termine dei lavori, su ambo i lati della carreggiata stradale, in particolare, in Piazza Sinno, in Piazza Naddeo ed in via Carmine, nel tratto compreso tra i civici 155 e 161.