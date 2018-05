Maltempo, albero cade sulle auto in via Antonio Parisi

Paura, la scorsa notte, intorno all’1,30, in via Antonio Parisi, a Torrione, dove un albero forse appesantito dalle forti piogge è caduto abbattendosi su alcune automobili in sosta, provocando ingenti danni. Fortunatamente, vista la tarda ora, le vetture erano senza passeggeri. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto a tagliare il tronco in piccoli pezzi.