Albero spezzato dalle raffiche di vento: paura nei pressi della scuola

Si susseguono le richieste d'intervento a Salerno. Al soccorso dei vigili urbani in via Crispi, in seguito alla segnalazione di una tettoia pericoloante, a rischio crollo, si aggiunge la pericolosa caduta di un albero nella zona orientale.

Il fatto

In via Fornari, a Mercatello, un albero si è spezzato, cadendo nel tratto di strada compreso tra il marciapiede e la fermata della metropolitana. Tanta paura per i residenti ma soprattutto per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini.