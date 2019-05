Albero a rischio caduta in via Sorgente: corrono i vigili del fuoco

Un grosso pino stava per precipitare e schiantarsi in strada, stamattina, in pieno centro cittadino. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, dopo le telefonate dei residenti, per mettere in sicurezza l'area circostante ed evitare danni a cose ed a persone