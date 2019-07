Bellizzi, grosso albero cade tra due auto: dramma sfiorato

Disagi a Bellizzi: ieri pomeriggio, in via Grazioli, alle spalle di piazza Giovanni XXIII, una forte folata di vento ha causato il cedimento di un albero, caduto sulla strada tra due auto. Come riporta Zerottonove, i presenti hanno allertato la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.

L'appello

Non ci sono stati danni a persone o a cose, neanche alle auto in sosta al momento dell’accaduto. Accorato, ad ogni modo, l'appello dei residenti della zona affinchè venga effettuata una più attenta manutenzione del verde pubblico, per scongiurare nuovi episodi che possono avere conseguenze ben peggiori.