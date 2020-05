Raffiche e danni, albero abbattuto dal vento a Roccapiemonte: dramma sfiorato

Dramma sventato a Roccapiemonte: le raffiche di vento, infatti, hanno buttato giù un albero. Il sindaco Carmine Pagano ha fatto sapere che i volontari del Nucleo di Protezione Civile, agli ordini del responsabile Nicola Pagano, in collaborazione con gli addetti del Comune, hanno provveduto all’opera di rimozione in via Franco Biagio dell'arbusto, finito sulla strada, a ridosso di una vettura parcheggiata. Nessuna persona si è fortunatamente ferita. Sul posto anche gli operai della Ditta Migliore perché è stato interessato dall’evento anche un palo dell’illuminazione pubblica. Intanto, in mattinata, i volontari della Protezione Civile hanno provveduto anche al taglio dell’erba in molti punti della città. Il lavoro proseguirà anche nei prossimi giorni.

Parla il sindaco

“L’episodio dimostra, ancora una volta, che il lavoro di controllo degli alberi del territorio che abbiamo svolto negli ultimi mesi, non è bastato. Ricordo ancora le polemiche di chi non ha contezza probabilmente del problema. Molto spesso si tratta di alberi non ben manutenuti, vetusti e pericolosi. Con alcuni specialisti e gli operai specializzati del Comune di Roccapiemonte, avevamo fatto un primo screening e poi il taglio inevitabile di alcuni alberi, specie nelle zone più a rischio, per esempio vicino alle scuole. Sicuramente ripeteremo i controlli, per avere il polso della situazione. E’ mia intenzione rinverdire la città di Roccapiemonte e siamo già al lavoro per piantare al più presto su tutto il territorio nuovi alberi, perché il verde pubblico è uno degli argomenti che mi sta più a cuore”





