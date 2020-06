Vento e danni: cade un albero a Torrione, dramma sfiorato a Pellezzano

Primi danni a Salerno e dintorni, per la giornata di allerta meteo: in particolare, in via Marino Freccia, a poca distanza da una abitazione, un albero è stato abbattuto dal forte vento. Fortunatamente, nessun ferito.

Il caso

Intanto a Pellezzano, al confine con il capoluogo, il ramo di un grosso albero è caduto sulla carreggiata sfiorando le auto in transito. Sul posto, la Protezione Civile di Pellezzano impegnata a ripristinare la normale circolazione. Si raccomanda prudenza.