Albero cade in strada a Minori: dramma sventato

Tensione sulla Statale 163 Amalfitana, stamattina, a Minori. Per cause da accertare, infatti, un grosso albero è caduto in strada.

Fortunatamente, nel momento della caduta dell'arbusto nessuno si è trovato a percorrere quel tratto di strada. Sul posto, i vigili del fuoco per la rimozione dell'albero e la messa in sicurezza.